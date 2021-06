Chiellini fuori per infortunio in Italia-Svizzera, ma niente Bastoni

Dopo venticinque minuti di gioco in Italia-Svizzera, Giorgio Chiellini – autore del gol dell’1-0 poi annullato dal VAR per fallo di mano – è stato costretto a lasciare il campo per infortunio. Ma niente spazio per Alessandro Bastoni.

GERARCHIE – Dopo l’uscita per infortunio di Giorgio Chiellini dal campo durante Italia-Svizzera, non è stato Alessandro Bastoni a prendere il suo posto. Nelle gerarchie di Roberto Mancini, infatti, è Francesco Acerbi il primo sostituto per la difesa. Ed è stato proprio il difensore della Lazio a entrare in campo al posto del giocatore della Juventus. Al momento il risultato è di 1-0, grazie alla bellissima rete segnata da Manuel Locatelli al termine di un’azione magistrale e propiziata dall’asse Jorginho–Berardi.