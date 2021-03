Chiellini: «Bastoni mi farà impazzire. Grande potenzialità»

Giorgio Chiellini, difensore dell’Italia, è intervenuto in conferenza stampa. L’Italia di Roberto Mancini (leggi le parole del CT sull’impiego di Barella) domani farà il suo esordio nelle qualificazioni ai Mondiali del 2022. Si è parlato anche del difensore nerazzurro Alessandro Bastoni

GRUPPO – Giorgio Chiellini esalta l’Italia: «Questo gruppo sta crescendo molto, siamo tutti intercambiabili e abbiamo sempre fatto bene anche con qualche assenza importante. Vuol dire che c’è un’idea di fondo comune a tutti. Ci aiutiamo l’un l’altro e ci diamo la carica, in Nazionale questo è anche più facile da fare rispetto a quando sei in un club. Ora c’è gente nuova come Locatelli, Pessina o Bastoni, e questa squadra mi farà impazzire tra il 2022 e il 2026 con questi ragazzi che saranno uomini. Vedo grande potenzialità. Bonucci domani farà 100 presenze? Io sono stato sempre fuori quest’anno, quindi lui è già un capitano della Juve e dell’Italia. Ma ho vissuto momenti peggiori, ora vedo la luce».

Fonte: gianlucadimarzio.com