Ceferin: «Auguro a Eriksen un pieno e veloce recupero. Tutti con lui»

Alexander Ceferin – Presidente della UEFA – ha parlato di quanto accaduto a Christian Eriksen durante Danimarca-Finlandia, facendogli i migliori auguri di una pronta guarigione.

AUGURI DI GUARIGIONE – Alexander Ceferin ha voluto mandare i suoi migliori auguri a Christian Eriksen, dopo quanto successo oggi: «Momenti come questo ti aiutano a mettere la vita in prospettiva. Auguro a Christian un pieno e veloce recupero e prego che la sua famiglia possa avere fiducia ed essere forte. In momenti come questo, l’unione della famiglia del calcio è fortissima e lui e la sua famiglia porteranno con loro gli auguri e le preghiere di tutti. Ho sentito che i tifosi di entrambe le squadre oggi hanno cantato il suo nome. Il calcio è bellissimo e Christian lo gioca straordinariamente».