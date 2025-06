Cassano prevede: «Con Gattuso l’Italia tornerà al Mondiale! Merito»

Antonio Cassano si è pronunciato sulla scelta della FIGC di affidare a Gennaro Gattuso la panchina dell’Italia. Da parte sua molte aspettative in vista della qualificazione al Mondiale del 2026.

IL RAGIONAMENTO – Antonio Cassano si è così espresso a Viva El Futbol in merito all’approdo di Gennaro Gattuso sulla panchina dell’Italia: «Io dico sempre che un uomo come Gattuso, ‘se devi andare in guerra’, serve sempre. Ha le idee chiare, sono convinto che sia la scelta migliore. Parto dal presupposto che la Nazionale non sia valida, ma ho la convinzione che con Rino andremo al Mondiale. Me lo auguro e se lo merita, tanto come allenatore quanto come persona. E poi ce lo meritiamo noi italiani. Non voglio pensare in negativo, voglio pensare che lui riuscirà a portarci al Mondiale».

Cassano ha una convinzione: il predecessore di Gattuso all’Italia ha meno responsabilità!

COLPE MINORI – Cassano ha poi proseguito concentrandosi sull’avventura – sulla panchina dell’Italia – di Luciano Spalletti. Secondo l’ex calciatore, il predecessore di Gennaro Gattuso ha subìto più critiche di quelle che avrebbe meritato per l’andamento della Nazionale agli Europei e nei mesi seguenti: «Io stesso gli avevo detto di non prendersi questa gatta da pelare. Spalletti non ha fatto bene, è oggettivo, ma va ricordato che la Nazionale è scarsa e che anche la Norvegia ha 4-5 top mondiali, mentre noi possiamo contare solo su Donnarumma».