Casadei fa volare l’Italia Under 20 ai quarti! Inghilterra eliminata

Finisce 1-2 Inghilterra-Italia Under 20. Casadei ancora decisivo. Suo il rigore, che fa volare la Nazionale di Nunziata ai quarti di finale del Mondiale

SI VA AI QUARTI − A La Plata va in scena Inghilterra-Italia, ottavo di finale del Mondiale Under 20. Sfida sempre affascinante e prestigiosa. In campo tre dell’Inter dal 1′: Fontanarosa, Zanotti ed Esposito. Partenza lampo dei ragazzi di Nunziata, che all’ottavo minuto passano con Tommaso Baldanzi, imbeccato dal napoletano Ambrosino. La reazione inglese però non si fa attendere e al 24′ arriva il pareggio di Devine. Match molto equilibrato e giocato con grande ritmo soprattutto a centrocampo. Finisce in parità il primo tempo. Nella ripresa, Chukwuemeka si fa pericoloso al 72′: contatto in area con Prati, per l’arbitro non è rigore. All’83’ l’Italia passa: Cesare Casadei calcia verso la porta, braccio di Quansah. Dopo revisione al Var l’arbitro assegna il rigore. Dal dischetto glaciale ancora l’ex Inter. Straordinario il suo Mondiale. Il match termina dopo ben 11 minuti di recupero. Tutta la gara per Fontanarosa e Zanotti. Esposito fuori dopo 92′. Gli azzurrini difendono bene il risultato, volando ai quarti.