Carlos Augusto, niente esordio: Brasile riacciuffato dal Venezuela

Il Brasile ha pareggiato 1-1 contro Venezuela. Il laterale dell’Inter, Carlos Augusto, non ha potuto esordire rimanendo in panchina per 90′

NIENTE DEBUTTO − L’esordio può aspettare per Carlos Augusto. Il suo Brasile non è andato oltre il pareggio contro Venezuela nelle gare di qualificazione al Mondiale del 2026. I verdeoro sbloccano dopo cinque minuti di secondo tempo grazie alla rete di Gabriel su assist di Neymar. Ma il Brasile non riesce a chiudere la partita e all’85’ si fa riacciuffare dal gol di Bello. Una beffa sicuramente per la Nazionale, che dal 2024 sarà allenata da Carlo Ancelotti. Carlos Augusto rinvia dunque il suo debutto, magari al prossimo match contro l’Uruguay.