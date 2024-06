Caressa: «Dimarco non ha quella qualità. Croazia non semplice»

Al termine della sconfitta contro la Spagna agli Europei 2024, negli studi di Sky Sport si è parlato della gara tra l’Italia e gli iberici finita 1-0 per le Furie Rosse. A commentare lo stop il noto telecronista, Fabio Caressa che si è soffermato anche su Dimarco.

ERRORE – Nel corso della puntata odierna di Sky Sport, ha parlato il noto giornalista sportivo, Fabio Caressa nel post-partita. Tra i tanti temi toccati anche l’impostazione data da Spalletti nella gara contro le Furie Rosse. Queste le parole del giornalista: «Abbiamo dei giocatori, ad esempio Dimarco sulla linea di quattro che parte da tanto lontano. Lui non ha la qualità per arrivare in fondo. Sono considerazioni fatte dopo la partita che abbiamo visto, sono sciuro che Spalletti controllerà bene la situazione e rivedrà la partita. Prenderà le sue decisioni. Potevamo giocare in modo diverso, ha portato una squadra per provare anche cose diverse. Bisogna anche vedere in relazione alla Croazia, nella partita precedente ha tenuto tanto la palla, più della Spagna».