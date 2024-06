Carboni: «Mi hanno detto di divertirmi. Copa America? Comunque vada felice!»

Valentin Carboni felicissimo per aver giocato Guatemala-Argentina. Il baby del 2005 parlato poi nel post partita anche della speranza Copa America.

AL SETTIMO CIELO – Oltre a Lautaro Martinez, Valentin Carboni, dopo aver giocato per la prima volta con l’Argentina dei grandi da titolare, ha parlato a Tyc Sports. L’attaccante dell’Inter elogiato da tutti e ora spera in una convocazione ufficiale per a Copa America: «Sono molto felice, molto grato allo staff tecnico, ai miei compagni di squadra. Divertiti mi dicono. Per fortuna tutti i miei compagni di squadra mi hanno fatto i complimenti e sono molto felice. Scaloni mi ha detto di divertirmi molto, di giocare come faccio sempre, come so, di divertirmi e di godermi che sono momenti unici. Non so ancora se andrò alla Copa América, stiamo aspettando. Prego Dio, ma se ciò non accade, non succede nulla, continueremo a lavorare. È uno dei giorni più felici della mia vita. Sono molto felice».