Carboni, mentre l’Inter riflette Scaloni gli affida il futuro dell’Argentina!

Valentin Carboni attira l’attenzione di mister Lionel Scaloni. Mentre l’Inter riflette sul da farsi, col mercato che incombe, il CT della Nazionale Argentina non ha dubbi sul futuro del giovane attaccante.

RIFLESSIONI – Domani l’Argentina di Lionel Scaloni scenderà in campo per l’amichevole contro l’Ecuador, in preparazione alla Coppa America. Fra gli uomini pre convocati dal CT c’è, oltre a Lautaro Martinez la cui presenza nella competizione verrà certamente confermata, anche Valentin Carboni. Il gioiellino dell’Inter, che rientrerà nella rosa di Simone Inzaghi dopo il prestito di un anno al Monza, sembra avere tutta l’attenzione di mister Scaloni. Le parole del CT dell’Argentina, rilasciate nella conferenza prima dell’amichevole, esprimono notevole stima e speranza nell’attaccante. Stesse impressioni che probabilmente ha anche l’Inter, chiamata in queste settimane a riflettere sul futuro di Valentin Carboni.

Scaloni incorona Carboni: parole importanti sul suo futuro!

ENTUSIASMO – Lionel Scaloni non nasconde la sua fiducia nei confronti di Valentin Carboni, sul quale dichiara: «Alejandro Garnacho non ha avuto molto tempo con noi. È vero che nei minuti in cui ha giocato non è riuscito a tirare fuori tutto quello che sapeva. Dobbiamo dargli minuti, partite; che associa e conosce il ritmo dei suoi compagni. Sia lui che Valentin Carboni sono due ragazzi che ci entusiasmano tantissimo. È la realtà. Abbiamo molta speranza per loro, ma non possiamo caricarli di così tante aspettative in questo momento. In futuro ci daranno molto. L’importante è che in allenamento sappiano cosa vogliamo da loro. Capiscono il ritmo con cui si gioca la partita. A volte una pausa fa bene».