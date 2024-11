Il Canada vince in scioltezza contro il Suriname: spezzone di partita per Buchanan

Il Canada supera il Suriname con il punteggio di 3-0 nel ritorno dei quarti di finale di CONCAF Nations League. A segno il solito Jonathan David e Jacob Shaffelburg, con due gol all’attivo.

VITTORIA NETTA – Il Canada si presenta al ritorno dei quarti di finale di CONCAF Nations League contro il Suriname forte dell’1-0 ottenuto fuoricasa all’andata. La compagine nordamericana affronta sin da subito il match con la volontà di mettere immediatamente in chiaro le gerarchie che accompagnano la sfida. Così, al 23′, il Canada trova il primo gol grazie a Jonathan David. Il calciatore del Lille con un preciso mancino che si insacca alla sinistra della porta difesa da Etienne Vaessen. Al 30′ i padroni di casa trovano subito il raddoppio grazie a Jacob Shaffelburg, che beffa il portiere avversario con un tiro di sinistro che finisce al centro della porta da lui difesa. La sfida procede senza grossi sussulti fino al 67′, quando lo stesso Shaffelburg si incarica personalmente di chiudere la partita con un sinistro da posizione favorevole che termina all’angolino sinistro della porta avversaria. C’è poi spazio anche per il nerazzurro Tajon Buchanan, entrato al 74′ al posto di Ali Ahmed. Altro importante spezzone di partita, per lui, in vista del pieno recupero dall’infortunio occorso nella scorsa estate.

CANADA-SURINAME 3-0, IL TABELLINO:

23′ David (C), 30′ Shaffelburg (C), 67′ Shaffelburg (C).