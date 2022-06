Calhanoglu vince con la sua Turchia a Lussemburgo. Cruciale dal dischetto

Lussemburgo-Turchia 0-2. La Nazionale turca non sbaglia la terza uscita in Nations League, protagonista anche Calhanoglu. Il centrocampista dell’Inter ha sbloccato il match

PROTAGONISTA − Terza vittoria consecutiva per la Turchia e senza subire gol. Facile 0-2 sul campo del Lussemburgo. Protagonista anche il centrocampista dell’Inter, Hakan Calhanoglu, con il gol che ha sbloccato il match. Freddo dal dischetto. Per Calhanoglu, 68 minuti di gara per poi lasciare il posto a Ozcan. La Turchia ha poi chiuso il match al 76′ con il neo-entrato Dursun. La Turchia si conferma sempre più capolista nel gruppo 1 della Lega C.