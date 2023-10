Calhanoglu vince contro Brozovic! Turchia vince e ringrazia il VAR

Calhanoglu vince con la sua Turchia 0-1 contro la Croazia di Marcelo Brozovic, entrambi schierati titolari e in campo per novanta minuti. Sul finale un calcio di rigore concesso ai padroni di casa, poi annullato grazie al VAR.

VITTORIA IN TRASFERTA – La Turchia vince 0-1 lo scontro diretto contro la Croazia e vola al primo posto in solitaria a 13 punti nel Gruppo D dei gironi di Qualificazione agli Europei. Decisivo il gol di Baris Yilmaz al 30′. Novanta minuti in campo Hakan Calhanoglu, schierato titolare dal suo allenatore, come lui anche l’ex compagno di squadra Marcelo Brozovic dalla parte opposta. Al 91′ l’arbitro fischia un calcio di rigore in favore della Croazia per un presunto fallo di mano proprio di Calhanoglu, ma dopo il consulto al VAR l’arbitro Anthony Taylor torna sui suoi passi e annulla tutto.