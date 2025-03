Calhanoglu e il suo ‘fratellino’ sbancano Ungheria: Turchia super

La Turchia vince in Ungheria per 3-0 nello spareggio di Nations League Lega A/B. A segno Calhanoglu dell’Inter, ma non solo.

BIS – A Budapest, va in scena il ritorno dello spareggio tra Ungheria e Turchia. Si riparte dal 3-1 rifilato dall’undici di Vincenzo Montella. Hakan Calhanoglu gioca dal primo minuto e lo fa anche il baby gioiello del Real Madrid, finito nel mirino dell’Inter, Arda Guler. La Turchia gestisce bene il risultato della partita di andata e dopo la mezz’ora praticamente chiude i conti qualificazione. Al 37′, ci pensa proprio il regista nerazzurro Hakan Calhanoglu a sbloccare la partita e lo fa con la specialità della casa: ossia il tiro dal dischetto. “Calha” sempre glaciale, stavolta contro il portiere magiaro Dibusz. Ma la Turchia non si ferma e due minuti più tardi trova il raddoppio proprio con Arda Guler. Il fantasista del Real Madrid, che piace tanto all’Inter, non sbaglia concludendo per il gol del 2-0. Nel secondo tempo, gli ospiti gestiscono bene il doppio vantaggio. Esce dopo l’ora di gioco Guler, mentre Calhanoglu si fa tutta la partita. Montella non cambia il suo capitano. Nel finale arriva anche il tris a sugellare tutto, con il gol di Bardakci. Il match finisce 3-0 a favore della Turchia. Per il regista nerazzurro dolce ritorno a Milano. Da martedì, alla ripresa, sarà a disposizione di mister Simone Inzaghi.

UNGHERIA-TURCHIA 0-3

37′ rig. Calhanoglu, 39′ Arda Guler, 89′ Bardakci