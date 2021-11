Calhanoglu: «Siamo felici di essere ai playoff. Ora torno all’Inter!»

Calhanoglu dopo l’1-2 con il Montenegro e i playoff conquistati, attraverso il sito ufficiale della Turchia ha parlato dell’obiettivo raggiunto e della voglia di tornare all’Inter per migliorare.

OBIETTIVO PLAYOFF – Calhanoglu ha conquistato i playoff per le qualificazioni al Mondiale e si è detto soddisfatto, sottolineando come adesso tornerà all’Inter per migliorare le sue prestazioni: «L’importante comunque è non arrendersi. Abbiamo cercato di trovare il secondo gol dopo l’1-1, non eravamo interessati al risultato della partita tra Norvegia e Olanda, abbiamo guardato solo alla nostra partita. Siamo felici di aver vinto e di passare ai playoff. Spero che il sogno si avveri, abbiamo fatto un passo avanti. Ora saranno partite difficili, torniamo nei nostri club e cerchiamo di migliorare le nostre prestazioni. L’Italia è una nazione molto forte, all’Europeo volevamo fare bene contro di loro».

Fonte: tff.org