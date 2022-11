Calhanoglu protagonista in Turchia-Scozia 2-1, in campo poco più di un’ora

Hakan Calhanoglu in campo più di un’ora durante l’amichevole tra Turchia e Scozia vinta dai padroni di casa per 2-1. Il calciatore dell’Inter si è reso protagonista anche con la maglia della sua Nazionale.

OTTIMO MOMENTO – Calhanoglu protagonista anche con la Turchia, prosegue dunque l’ottimo momento del centrocampista dell’Inter anche con la maglia della sua Nazionale. Titolare contro la Scozia, al 40′ ha servito l’assist vincente per il gol di Kabak che ha sbloccato il risultato. Dopo appena nove minuti il raddoppio dell’ex Roma, Genciz Under. Al 62′ prova ad accorciare le distanze la Scozia con Christie ma non basta per agguantare il pareggio. Termina dunque 2-1 la sfida amichevole tra le due nazionali. Calhanoglu in campo per 68′, poi sostituito da Turuc.