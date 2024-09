Calhanoglu fa passi avanti: novità per Turchia-Islanda di oggi

Calhanoglu è uno degli undici giocatori dell’Inter convocati in nazionale, pur avendo accusato un fastidio nella partita contro l’Atalanta. Stasera sarà protagonista in Turchia-Islanda, alle ore 20.45.

DI RIENTRO – Pericolo scampato per Hakan Calhanoglu. L’affaticamento muscolare di dieci giorni fa in Inter-Atalanta è solo un lontano ricordo, tanto che aveva già giocato venerdì in Galles. Ma l’aveva fatto da subentrato, per poco meno di mezz’ora ed entrando subito dopo l’espulsione di Baris Alper Yilmaz. La partita poi è finita 0-0. Stasera la Turchia torna in campo contro l’Islanda, sempre in UEFA Nations League, alle ore 20.45 a Izmir ossia in contemporanea con Israele-Italia.

Le valutazioni di Montella su Calhanoglu per Turchia-Islanda

POSSIBILE IMPIEGO – Stando alle sensazioni provenienti dalla Turchia, stasera Calhanoglu sarà titolare. E questo è un buon segnale anche per Simone Inzaghi in vista di Monza-Inter, domenica alle 20.45. Il commissario tecnico Vincenzo Montella dovrebbe rimetterlo dal 1′, da capire se poi lo sostituirà anzitempo nel caso in cui non abbia novanta minuti nelle gambe. Ma il solo fatto che sia in gruppo (sostanzialmente da giovedì) è confortante. Questa la probabile formazione di Montella per Turchia-Islanda: Mert Gunok; Ayhan, Soyuncu, Bardakci; Zeki Çelik, Calhanoglu, Yuksek, Muldur; Kokçu, Yildiz; Arda Guler.