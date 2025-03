Calhanoglu leader in Turchia: vittoria e 90′ in campo da capitano

Calhanoglu si conferma il faro della Turchia e guida la sua Nazionale a una vittoria importante in Nations League. Il centrocampista dell’Inter, con la maglia numero 10 sulle spalle e la fascia da capitano al braccio, è rimasto in campo per tutti i 90 minuti nel match vinto per 3-1 contro l’Ungheria a Istanbul, confermando il suo ottimo momento di forma.

RITORNO – Dopo un periodo complicato a causa di alcuni infortuni che ne hanno condizionato la continuità, Hakan Calhanoglu torna a giocare anche con la maglia della sua Turchia. Dopo un avvio equilibrato, la squadra di Vincenzo Montella ha trovato il vantaggio con Kokcu, ma la risposta ungherese non si è fatta attendere: Schafer ha ristabilito la parità, rendendo la sfida più combattuta. Nella ripresa, però, la qualità della Turchia è venuta fuori, con Akturkoglu e Kahveci che hanno firmato i gol decisivi per chiudere la partita e regalare il successo ai padroni di casa. Al centro del gioco c’è stato sempre Calhanoglu, punto di riferimento in mezzo al campo e leader tecnico della squadra. Il regista dell’Inter ha dettato i tempi della manovra, gestendo il possesso con la consueta eleganza e cercando di innescare le azioni offensive con passaggi precisi

LEADER – Reduce da tre partite eccellenti in nerazzurro, con due gol e un assist, il turco ha confermato il suo stato di grazia anche in Nazionale, offrendo una prestazione di grande personalità. Questa vittoria rafforza ulteriormente il ruolo di Calhanoglu come pilastro del progetto di Montella, che continua ad affidarsi alla sua esperienza e alla sua qualità per guidare la squadra nelle competizioni internazionali.