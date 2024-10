Calhanoglu: «Islanda-Turchia, dovevo assumermi le mie responsabilità»

Calhanoglu è stato uno dei protagonisti della vittoria della Turchia in casa dell’Islanda nella quarta giornata di Nations League. Dopo la partita in mixed zone ha commentato l’accaduto del primo rigore annullato per “doppio tocco“.

PARTITA ROCAMBOLESCA – In una partita emozionante, giocata a Reykjavik per la UEFA Nations League, la Turchia guidata da Vincenzo Montella ha superato l’Islanda 4-2, ribaltando una situazione iniziale complessa. Gli islandesi sono passati in vantaggio dopo appena tre minuti grazie a Oskarsson, mentre al 54′ la Turchia ha visto sfumare l’occasione del pari quando il rigore di Hakan Calhanoglu è stato annullato per un doppio tocco durante l’esecuzione.

Il commento di Calhanoglu dopo la partita

LE DICHIARAZIONI – Nonostante la delusione, gli ospiti hanno reagito rapidamente. Kahveci ha segnato al 62′, ristabilendo la parità, e poco dopo Calhanoglu, con un secondo tentativo dal dischetto, ha portato la Turchia in vantaggio al 67′. Con grande soddisfazione, il centrocampista dell’Inter dopo la partita ha commentato così l’episodio del primo rigore: «Non penso al rigore, mi dispiace essere scivolato. Non dovevo sbagliare, ecco perché volevo assumermi le mie responsabilità e battere il secondo rigore».