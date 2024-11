Calhanoglu, per l’Inter buone notizie (a metà) da Turchia-Galles: formazioni ufficiali

Alle ore 18 è in programma la sfida di UEFA Nations League Turchia-Galles. Buone notizie a metà per l’Inter dalle formazioni ufficiali: Hakan Calhanoglu è in forma e può giocare dal primo minuto, ma allo stesso tempo non potrà godere di un turno di riposo con la maglia della sua nazionale

FORMAZIONI UFFICIALI – Da una parte l’Inter può gioire: Hakan Calhanoglu ha superato i piccoli problemi degli scorsi giorni e la sua presenza nella formazione iniziale di Turchia-Galles mostra come non abbia particolari guai fisici. Dall’altra, però, il fatto che parta da titolare non è un’ottima notizia, dal momento che un turno di riposo in vista dei prossimi impegni in nerazzurro gli avrebbe sicuramente fatto bene. In ogni caso Vincenzo Montella non vuole rinunciare al suo capitano per la sfida di UEFA Nations League. Importantissima, visto che proprio la Turchia comanda il suo girone a 10 punti, con i diretti avversari del Galles al secondo posto, con otto punti. Alla nazionale del Bosforo basterebbe un solo punto oggi, in casa, per la promozione dalla Lega B alla Lega A grazie al primo posto nel girone B4.

Hakan Calhanoglu presente, l’Inter osserva: le formazioni ufficiali di Turchia-Galles

Turchia: Gunok; Akturkoglu, Demiral, Kökcü, Müldür; Calhanoglu (C), Elmali; Yilmaz, Güler, Akgun; Bardakci.

A disposizione: Bayindir, Cakir, Celik, Akaydin, Yokuslu, Unal, Topcu, Yüksek, Yildirim

Allenatore: Vincenzo Montella

Galles: Darlow; Williams, Davies (C), Rodon, Wilson, Johnson, Roberts, James, Harris, Thomas, Sheenan.

A disposizione: Ward, King, Mephram, Norrington-Davies, Allen, Koumas, Brooks, Colwill, Cullen

Allenatore: Craig Bellamy