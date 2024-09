Calhanoglu e l’infortunio: novità grosse dalla Turchia!

Calhanoglu, così come Bastoni che ha recuperato e rimarrà a disposizione dell’Italia, è uscito durante Inter-Atalanta per un leggero affaticamento. Dalla Turchia arrivano le novità sulle condizioni del centrocampista.

DOPPIO STOP – Venerdì scorso, durante Inter-Atalanta 4-0, Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu erano stati sostituiti nel corso della ripresa a causa di due affaticamenti muscolari. Per il difensore un fastidio al soleo della gamba destra, per il centrocampista il problema era ai rotatori dell’anca sinistra. Situazioni che, già sul momento, non sembravano di particolare gravità ma comunque da valutare visto che entrambi sono convocati da Italia e Turchia. Se per Bastoni le novità sono arrivate da Coverciano, con Luciano Spalletti che lo avrà a disposizione già domani contro la Francia, per Calhanoglu provengono direttamente dal centro sportivo della nazionale guidata da Vincenzo Montella.

Calhanoglu come Bastoni: le indicazioni dalla Turchia

IL RIENTRO – Stamattina, la Turchia ha svolto l’ultimo allenamento prima della partita di UEFA Nations League (Lega B Gruppo 4) che giocherà domani alle 20.45 a Cardiff col Galles. Calhanoglu, dopo alcuni giorni in cui era a parte per il dolore all’anca, oggi era regolarmente in gruppo nella rifinitura. Questo significa che, alle 15, partirà assieme ai compagni dall’aeroporto di Istanbul direzione Cardiff. Dove stasera Montella, assieme al difensore Caglar Soyuncu, sarà protagonista della conferenza stampa di vigilia. A questo punto, il centrocampista dell’Inter è da considerarsi pienamente recuperato e con il problema fisico alle spalle. Calhanoglu, oltre alla partita di domani in Galles, giocherà anche lunedì prossimo alle 20.45 (ora italiana) a Izmir contro l’Islanda.