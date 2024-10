Calhanoglu, impiego diverso con la Turchia? La probabile formazione

Calhanoglu giocherà titolare Turchia-Montenegro? Gara valida per la terza giornata del Gruppo 4 della Lega B della UEFA Nations League, si giocherà oggi, 11 ottobre 2024, alle ore 20.45 a Samsun.

IN NAZIONALE – Oggi la Turchia scenderà in campo contro il Montenegro nella terza giornata della UEFA Nations League, e Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter e capitano della sua Nazionale, sarà titolare nella formazione turca. Vincenzo Montella come sempre punterà tutto sul suo giocatore cardine, riconoscendogli come sempre l’importanza nel gioco di squadra e di essere pericoloso anche in zona offensiva. La Turchia, attualmente in cerca di riscatto nel girone, avrà bisogno di una prestazione solida da parte di tutti i suoi giocatori. La partita si giocherà allo stadio di Samsun e potrebbe rappresentare un’opportunità importante per la Turchia per risalire la classifica nel gruppo.

Turchia-Montenegro, la probabile formazione

Turchia (4-2-3-1): Cakir; Muldur, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Calhanoglu, Kokcu; Guler, Kahveci, Akturkoglu; Yilmaz.