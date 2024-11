Calhanoglu: «Futuro? Ora sono all’Inter. Non voglio illudere nessuno!»

Dal ritiro con la Turchia arrivano nuove dichiarazioni del regista dell’Inter Hakan Calhanoglu. Il centrocampista si è espresso sulla sua Nazionale ma anche su temi nerazzurri: dal rigore sbagliato contro il Napoli alla sfida contro la Juventus, passando per il suo futuro.

OBIETTIVO – Hakan Calhanoglu, intervistato da Tv8,5 prima di Turchia-Galles di sabato, dichiara: «Il mio obiettivo è quello di essere il giocatore che indossa di più la maglia della nazionale. Mi piace molto Tugay Kerimoğlu. Abbiamo anche trascorso del tempo insieme. Un calciatore vuole sempre inseguire il record. Non sarà facile battere il record di Rüştü Ağabey. Ci sono molte altre partite. Spero che sia possibile».

Calhanoglu, dalla Turchia all’Inter: cosa c’è nel suo futuro

EUROPA – Hakan Calhanoglu prosegue parlando dell’Inter: «È stato un periodo difficile per noi quando abbiamo perso la Champions League. Dopo quell’anno siamo diventati campioni all’Inter e abbiamo ricevuto la seconda stella. Adesso stiamo facendo bene. Le prossime partite saranno importanti per noi. Il sistema è cambiato molto in Champions League. Poiché ha vinto Arda Güler, sono stato felice. Spero che anche noi avremo la possibilità di vincere la coppa».

FIDUCIA – Hakan Calhanoglu continua, anche su Inter-Napoli: «L’intensità delle partite ci costringe. Ci sono troppi infortuni. Il nostro riposo è pochissimo. Questo allunga anche i tempi di recupero dall’infortunio. Il rigore sbagliato in Inter-Napoli? Mi assumo sempre la responsabilità. Non fuggo da nulla. Se sbaglio un rigore, vado a segnarlo di nuovo. Questo non è ego, sono così perché ho fiducia in me stesso».

AVVERTIMENTO – Hakan Calhanoglu torna su Inter-Juventus: «Ho detto ai nostri giocatori prima della partita con la Juventus: “Non lasciate respirare Kenan Yıldız”. Non hanno preso la cosa molto sul serio, e poi è stato il giocatore a dare la svolta alla partita. Ho detto ai miei amici dopo la partita: “Io Te lo avevano detto”».

FUTURO – Hakan Calhanoglu conclude parlando del suo futuro: «Ho avuto l’opportunità di tornare in Turchia mentre giocavo nel Milan, ma in quel periodo c’erano le elezioni presidenziali al Galatasaray, ma non è successo. Attualmente sono all’Inter. Ho prolungato il contratto fino al 2027. Non so cosa accadrà in futuro, sarebbe sbagliato da parte mia dire qualcosa. Non voglio illudere nessuno».