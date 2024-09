Calhanoglu fa felice l’Inter: «Sto meglio! Pallone d’Oro onore»

Calhanoglu ha giocato nel pareggio per 0-0 di ieri sera fra Galles e Turchia, entrando nel corso della ripresa. Il centrocampista dell’Inter non era al meglio, eredità della partita contro l’Atalanta, ma al termine del match di Cardiff ha tranquillizzato parlando con TV8.5.

MEGLIO COSÌ – Hakan Calhanoglu era tornato in gruppo giovedì, alla vigilia di Galles-Turchia, dopo l’affaticamento che lo aveva portato al cambio in Inter-Atalanta. Ieri sera, Vincenzo Montella lo ha mandato in campo al 64′ per Orkun Kokcu: «Grazie a Dio sto meglio. Ho riposato per quattro giorni, spero di giocare nella prossima partita (lunedì alle 20.45 contro l’Islanda, ndr). Sappiamo che i nostri tifosi ci sosterranno, speriamo di vincerla. Il Galles ci ha messo in una situazione difficile, non siamo riusciti a iniziare la gara come volevamo. Avremmo potuto giocare molto meglio da dietro. È una squadra fisica, siamo riusciti a migliorare solo dopo il cartellino rosso nel secondo tempo e alla fine abbiamo ottenuto un punto. Alla fine, rimane importante ottenere qualcosa qui».

Calhanoglu nei trenta per il Pallone d’Oro con Inter e Turchia

AL TOP DEL MONDO – Calhanoglu è l’unico giocatore turco (ma non l’unico dell’Inter) in lizza per il Pallone d’Oro. Da parte sua c’è grande orgoglio per essere stato inserito nei trenta migliori giocatori al mondo dell’ultimo anno: «Sono molto felice. Come giocatori vogliamo sempre rappresentare il nostro Paese nel migliore dei modi. So che è difficile riuscire a vincere, ma per me è un onore anche soltanto essere in quella lista».