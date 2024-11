Calhanoglu esce al 45′ e la Turchia pareggia e sbaglia un rigore!

Calhanoglu si fa solo il primo tempo di Turchia-Galles. La partita finisce 0-0 a Istanbul con un rigore sbagliato per i turchi.

PARI E RIGORE SBAGLIATO – La Turchia ospita in casa il Galles, in un match molto importante di Nations League: una sorta di scontro diretto con Calhanoglu e compagni chiamati a difendere il primo posto. Proprio Calha parte titolare come sempre, ma per fortuna dell’Inter non completa la partita. Anzi si fa solamente quarantacinque minuti per poi uscire. Il primo tempo è molto equilibrato: al 32′ Akgun riceve una gran palla in area ma non riesce a concretizzare, il portiere para con un intervento prodigioso. Nel finale, il Galles a segnare pure con Harris, ma il guardalinee annulla per fuorigioco. Calhanoglu gioca ovviamente con la fascia di capitano al braccio, dopo aver recuperato in settimana. Il turco infatti si era allenato, durante i primi giorni, a parte. Ma Montella lo richiama fuori dopo il primo tempo. Nella ripresa, il match non si sblocca né Arda Guler né Akturkoglu riescono ad impensierire più di tanto la porta del Galles. Ma all’89’ clamorosa occasione per la Turchia con Akturkoglu, chiamato a tirare un calcio di rigore. Ma niente da fare: sbaglia calciando sul palo. Proprio come Calhanoglu nell’ultimo Inter-Napoli di campionato. Il match termina a reti inviolate.

Turchia-Galles 0-0