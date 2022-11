Calhanoglu: «Dispiace non giocare il Mondiale. Domani gara importante»

Intervenuto nella conferenza stampa alla vigilia di Turchia-Scozia, Hakan Calhanoglu ha espresso tutta la sua amarezza per non poter partecipare al Mondiale, al quale la sua nazionale non si è qualificata.

AMAREZZA – Domani a Diyarbakir, la Turchia di Hakan Calhanoglu affronterà in amichevole la Scozia. Il centrocampista dell’Inter ha espresso la sua amarezza per non poter partecipare al Mondiale: «I tifosi ci hanno accolto bene, quella di domani per noi è una partita importante anche in ottica futura. Non sottovaluteremo queste partite, giocheremo per vincere sempre. Mi dispiace non poter giocare il Mondiale, personalmente non guarderò le partite. Dobbiamo guardare avanti e preparare le partite importanti che ci aspettano a marzo».