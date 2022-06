Buona Italia ma anche sprecona: contro l’Inghilterra è 0-0. Per Dimarco 87′

Inghilterra-Italia 0-0. Termina in parità il match di Wolverhampton. La Nazionale ha ottime occasioni per segnare ma poca precisione. Terzo risultato utile consecutivo. In campo Dimarco dell’Inter

PAREGGIO − Italia di scena a Molineaux di Wolverhampton contro l’Inghilterra per la terza gara di Nations League. Gli azzurri confermano quanto fatto vedere di buono nelle prime due partite contro Germania e Ungheria. Pronti-via e al secondo minuto, Pellegrini mette davanti la porta Frattesi ma il suo diagonale non trova l’angolino più lontano. L’Inghilterra non sta a guardare e due minuti più tardi sfiora il gol del vantaggio con Abraham che non sfrutta al meglio un regalo di Donnarumma. Inglesi pericolosi anche all’ottavo minuto con la traversa colpita da Mount. L’Italia di Mancini però prova a giocare e sul finire del primo tempo ha due clamorose occasioni per andare sull’1-0: prima con Scamacca e poi con Tonali. Nella ripresa, squadre leggermente più stanche. Al 61′, è ancora l’Italia ad andare vicina al vantaggio ma da pochi passi Di Lorenzo spreca un ottimo suggerimento di Pellegrini. L’Italia controlla bene la gara non rischiando quasi mai. Il match termina in parità a reti inviolate. Italia che resta in testa a quota 5 punti. Per Dimarco dell’Inter, esordio assoluto dal 1′ e 87 minuti di partita.