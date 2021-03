Bulgaria-Italia non vedrà Chiellini fra i giocatori a disposizione di Mancini. Il difensore, e non è una novità per quanto riguarda quelli della Juventus, ha abbandonato anzitempo il ritiro degli Azzurri (vedi articolo) e oggi non partirà per Sofia. Questo apre un ballottaggio, con Bastoni protagonista.

NUOVO FORFAIT – Giorgio Chiellini è indisponibile per Bulgaria-Italia, in programma domani alle ore 20.45 a Sofia. Il difensore della Juventus lascia il ritiro degli Azzurri, alla pari di Domenico Berardi e Francesco Caputo del Sassuolo, facendo ritorno al suo club di appartenenza. Mercoledì, contro l’Irlanda del Nord a Parma, Roberto Mancini l’aveva schierato titolare con Leonardo Bonucci. Ora il commissario tecnico deve trovare un sostituto: Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni sono i due in ballottaggio. Alle 18 si terrà la conferenza stampa di vigilia, dove qualche notizia in più si potrà avere. Inoltre, mezz’ora dopo, ci sarà l’allenamento di rifinitura.