Buchanan torna in campo con il Canada! Contro il Suriname basta un gol del capitano

Nella sfida contro il Suriname, valida per i quarti di finale della CONCACAF Nations League, gli occhi erano puntati non solo sulla prestazione del Canada, ma anche sul ritorno dell’esterno dell’Inter, Tajon Buchanan. Gli ospiti vincono 0-1 la sfida grazie a un gol del capitano.

VITTORIA DI MISURA – Tajon Buchanan è tornato a giocare e lo ha fatto con la maglia del Canada. L’esterno dell’Inter è tornato a disposizione della nazionale canadese per la prima volta dopo il grave infortunio subito quest’estate durante la Copa América, che lo aveva tenuto lontano dai campi per mesi. Partito inizialmente dalla panchina, Buchanan è subentrato al 78′ minuto al posto di Ahmed, occupando il ruolo di esterno sinistro nel 5-3-2 schierato dal tecnico Jesse Marsch. Pur avendo poco tempo a disposizione, la sua presenza in campo ha dimostrato il valore che il giocatore apporta sia in termini tecnici che di leadership. Con la sua velocità e capacità di creare superiorità numerica, Buchanan ha dato il suo contributo nel sbloccare la partita, con al rete del capitano Junior Hoilett a segno a otto minuti dalla fine.

Buchanan ritorno in Nazionale dopo il grave infortunio

A DISPOSIZIONE – Il ritorno di Buchanan rappresenta una notizia importante non solo per il Canada, ma anche per l’Inter, che lo attende con grandi aspettative. L’esterno, noto per la sua esplosività e il dribbling incisivo, è considerato un elemento chiave per il club nerazzurro, che punta a sfruttare le sue caratteristiche uniche nella seconda metà della stagione. Per il Canada, la sua presenza aggiunge ulteriore profondità alla rosa in vista delle sfide decisive della Nations League. La vittoria contro il Suriname pone le basi per una qualificazione alle finali del torneo e alla Gold Cup 2025. Il prossimo obiettivo sarà gestire il ritorno per assicurarsi il passaggio del turno, ma la ritrovata disponibilità di Buchanan offre maggiore flessibilità tattica al tecnico Jesse Marsch.