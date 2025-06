Buchanan, ancora un gol in Canada-El Salvador! L’Inter spera

Il Canada ha battuto per 2-0 El Salvador e conquistato così la qualificazione ai quarti di finali della Gold Cup. Tajon Buchanan ha segnato ed è stato il migliore in campo.

ALTO LIVELLO – 7 punti in 3 partite valgono la qualificazione ai quarti di finale della Gold Cup. Il Canada ha battuto nella notte El Salvador per 2-0 ipotecando la sua presenza alla fase successiva del torneo. L’Inter osserva bene la situazione e il motivo è Tajon Buchanan. L’esterno, di ritorno dal prestito al Villarreal, sta brillando e la sua scelta di rimanere con la nazionale sta portando risultati ottimi anche per l’Inter. Stanotte il giocatore ha segnato di sinistro sotto l’incrocio dei pali e ha siglato così il suo terzo gol nella competizione.

GOAL 🇨🇦🇨🇦

It's a second quick goal for the #CanMNT as Tajon Buchanan doubles the lead moments after the opener 🔥

June 25, 2025