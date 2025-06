Buchanan e David show in Canada-Ucraina! Inter, un occhio?

Tajon Buchanan e Jonathan David hanno regalato la vittoria al Canada nell’amichevole contro l’Ucraina. 4-2 il risultato del match, l’Inter riguardi ciò che è successo!

SEGNALI DI MERCATO – Tajon Buchanan è in prestito al Villarreal in Spagna e ancora non si ha la sicurezza che venga riscattato, mentre Jonathan David è svincolato e potrà accasarsi ad un nuovo club a parametro zero. L’Inter osserva entrambi, per un motivo o per un altro. Oggi i due giocatori hanno vinto l’amichevole con il Canada contro l’Ucraina con il risultato di 4-2 e sono stati assoluti protagonisti. I primi due gol portano praticamente il loro marchio. Al minuto 4 Buchanan ha rifilato una busta all’esterno avversario, è andato sul fondo e ha messo un cioccolatino sulla testa di David che ha aperto la partita. Al 24′ si è replicata la coppia: Buchanan si è lanciato ancora sulla destra scartando facilmente il calciatore davanti a sé, poi sulla trequarti ha crossato per David. L’attaccante di testa ha mandato il pallone sul secondo palo segnando la sua doppietta. L’ormai quasi ex Lille ha poi trovato anche la tripletta al 31′. Il quarto gol lo ha segnato infine Buchanan. L’esterno di proprietà dell’Inter ha chiuso la sua gara perciò con due assist ed una rete. Mica male no?!

CANADA-UCRAINA 4-2

David (C) al 4′, al 24′, al 31′, Buchanan (C) all’81’, Zabarnyi (U) all’82’, Zinchenko (U) al 92′