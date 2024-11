Buchanan convocato dal Canada. Il ct Marsch: «Può anche giocare qualche minuto»

Tajon Buchanan non ha ancora fatto il suo esordio in questa stagione con la maglia dell’Inter. Intanto, il ct del Canada Jesse Marsch ha preso questa decisione riguardo i prossimi impegni della sua Nazionale.

LA DECISIONE – Tajon Buchanan figura tra i convocati di Jesse Marsch per i prossimi incontri di Concaf Nations League che vedranno impegnata la Nazionale canadese. Il calciatore dell’Inter non è stato ancora impiegato da Simone Inzaghi in questo inizio di stagione, con il rientro dalla rottura del crociato che ha evidentemente lasciato delle conseguenze che invitano il tecnico ad agire con cautela per evitare ulteriori eventi negativi.

Marsch sul momento di Buchanan e le sue speranze future

LE DICHIARAZIONI – A proposito della scelta di convocare Buchanan, ma anche di quello che in questo momento è opportuno aspettarsi dal canadese, Marsch si è espresso alle frequenze di OneSoccer. Questo il suo commento: «Ho parlato con Tajon sia la scorsa settimana che all’inizio di questa. Realisticamente non è ancora pronto per giocare 90 minuti ma sta lavorando molto duramente sulla sua forma. L’obiettivo è quello di essere pronto non appena comincerà ad avere minuti da giocare. Potenzialmente potrebbe anche giocare qualche minuto, ma la cosa importante ora è di riaverlo con noi. Siamo davvero entusiasti».