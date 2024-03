Buchanan: «Biello l’uomo giusto per il Canada! Già lavorato con lui»

Buchanan, regolarmente convocato dal Canada in vista dei prossimi impegni con la Nazionale (il prossimo stanotte alle 3 contro il Trinidad & Tobago), in un’intervista rilasciata a One Soccer, ha parlato degli obiettivi in questa stagione.

DAL RITIRO – Tajon Buchanan parla così degli obiettivi del Canada in vista dei prossimi impegni: «Sappiamo qual è il nostro obiettivo, il CT sta facendo un buon lavoro, ci ha motivato per arrivare preparati alla sfida di oggi. Ho lavorato con lui anche con la Nazionale Under-23, penso sia l’uomo giusto in questo momento».