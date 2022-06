Brozovic unico ‘risparmiato’ dai cambi della Croazia: Francia ripresa

Brozovic resiste: dei sei giocatori fra centrocampo e attacco nella Croazia è l’unico che non finisce sostituito. Il centrocampista dell’Inter ha partecipato all’1-1 dei suoi contro la Francia in UEFA Nations League.

PAREGGIO PER BROZOVIC – Finisce 1-1 il big match di oggi in UEFA Nations League fra Croazia e Francia. A Spalato primo tempo equilibrato, con un’occasione sciupata da Ante Budimir e un leggero fuorigioco di Christopher Nkunku che gli nega il gol dello 0-1 . La sfida si sblocca al 52’, quando Wissam Ben Yedder sulla sinistra manda in porta Adrien Rabiot che davanti al portiere non sbaglia. Nel finale però la Francia si lascia sorprendere e concede un rigore, che inizialmente l’arbitro Marco Guida non assegna per un fuorigioco poi annullato dal VAR. Dal dischetto fa 1-1 Andrej Kramaric all’83’ con una botta potente. Per Marcelo Brozovic novanta minuti.