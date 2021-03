Brozovic riposa con la Croazia, ma per ora niente rientro prima all’Inter

Brozovic, come annunciato ieri dal commissario tecnico Dalic (vedi articolo), riposerà in Croazia-Malta di martedì. Nonostante ciò, il centrocampista dell’Inter rimane a disposizione della sua nazionale.

NIENTE RIENTRO – Per il momento Marcelo Brozovic continua a far parte del gruppo della Croazia. Il centrocampista ha giocato da titolare le partite contro la Slovenia mercoledì scorso e Cipro ieri. Al termine di questa gara il suo commissario tecnico, Zlatko Dalic, ha annunciato che lui e Luka Modric riposeranno contro Malta. La speranza, soprattutto in chiave Inter, era che entrambi venissero rimandati a casa anzitempo. Sarebbe stato un grande vantaggio per Antonio Conte, in vista della sfida di sabato sera a Bologna. Invece, come mostrato dalla federazione croata, Brozovic ha preso parte all’allenamento odierno.