Brozovic: «Perisic positivo? In tanti possono sostituirlo. Ma ci mancherà»

Perisic non giocherà Croazia-Spagna di domani (ore 18), perché positivo al Coronavirus (vedi articolo). Brozovic, in conferenza stampa, parla dell’assenza del suo compagno sia di nazionale sia dell’Inter.

COMPAGNO ASSENTE – La Croazia domani sfiderà la Spagna per gli ottavi di finale degli Europei. Dovrà farlo senza Ivan Perisic, e di questo forfait ne parla Marcelo Brozovic: «Ci sono un sacco di giocatori che possono rimpiazzarlo con qualità, ma ovviamente sarà una grande assenza. Dobbiamo mantenere il possesso, anche se sappiamo che non sarà semplice. Conosciamo la Spagna e il fatto che tenga molto palla, ma questo non vuol dire niente. Tocca a noi essere pronti e provare a vincere».

Fonte: Vecernji.hr