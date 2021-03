Brozovic e Perisic, Croazia: «Tutti negativi in test pre match con Slovenia»

La Croazia annuncia che i test anti Covid (compresi dunque quelli di Brozovic e Perisic) pre match contro la Slovenia sono risultati negativi

TWEET – La nazionale della Croazia ha reso noto con un messaggio pubblicato su Twitter che tutti i test anti Covid sui giocatori e sui membri dello staff sono risultati negativi. Si tratta del test prepartita contro la Slovenia che su giocherà domani sera. Dunque anche i giocatori dell’Inter, Marcelo Brozovic e Ivan Perisic saranno a disposizione del ct Zlatko Dalic per il match valido per le qualificazioni ai Mondiali, in programma domani sera alle ore 20.45.