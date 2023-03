Brozovic fa minuti anche con la Croazia, ma il Galles lo frega al 93’

Prosegue il ritorno a pieno regime di Brozovic, che sei mesi fa iniziò il suo calvario di infortuni e partite saltate. Il centrocampista dell’Inter ha giocato per intero ma la Croazia ha subito l’1-1 al 93’ col Galles.

SUCCESSO SFUMATO – La Croazia di Marcelo Brozovic inizia con un punto e tante recriminazioni le sue qualificazioni ai Mondiali, pareggiando 1-1 col Galles. A Spalato non basta un bel gol di Andrej Kramaric, che al 28’ si libera di un avversario centralmente e dai venti metri supera Danny Ward con l’esterno. Nel terzo minuto di recupero, sugli sviluppi di una rimessa laterale, la Croazia dorme e l’esordiente Nathan Broadhead irrompe sul secondo palo pareggiando. Poi ci prova Ivan Perisic, ma Ward si oppone. Per Brozovic novanta minuti, è la terza volta nelle ultime quattro partite (Inter ovviamente compresa) che gioca per intero: martedì alle 20.45 sarà ospite della Turchia di Hakan Calhanoglu vittoriosa oggi (vedi articolo).