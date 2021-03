Brozovic e Perisic, niente riposo in Slovenia-Croazia: le scelte di Dalic

Arrivano le formazioni ufficiali di Slovenia-Croazia, sfida in programma questa sera alle 20.45. Marcelo Brozovic e Ivan Perisic, i due giocatori dell’Inter impegnati, saranno regolarmente in campo dal primo minuto.

NIENTE RIPOSO – In campo dal primo minuto Marcelo Brozovic e Ivan Perisic. Il Commissario Tecnico Zlatko Dalic ha deciso di puntare sui due giocatori dell’Inter in vista di Slovenia-Croazia di questa sera. Ruolo particolare per il numero 14 nerazzurro, che giocherà come unica punta davanti al tridente composto da Vlasic e Kramaric sulle fasce e da Modric sulla trequarti.