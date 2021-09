Brozovic decide Slovacchia-Croazia! Suo il gol nella sfida fra 3 dell’Inter

Anche Brozovic, come Calhanoglu (vedi articolo), in gol questa sera con le nazionali. Il centrocampista dell’Inter ha risolto allo scadere Slovacchia-Croazia: 0-1 a Bratislava.

A BERSAGLIO! – Marcelo Brozovic decide Slovacchia-Croazia a quattro minuti dal 90′. Il centrocampista dell’Inter, su una punizione di Luka Modric respinta da Juraj Kucka, si coordina alla perfezione e al volo dal limite supera il portiere slovacco per il definitivo 0-1. In campo per tutta la partita, così come Brozovic, anche Milan Skriniar. Per Ivan Perisic, invece, panchina iniziale e subentro al 55′ al posto di Luka Ivanusec. Vittoria fondamentale per la Croazia che resta prima a dieci punti assieme alla Russia.