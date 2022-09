Brozovic ancora in campo dal 1′, ma niente sfida a un compagno dell’Inter

Non rinuncia Zlatko Dalic a Marcelo Brozovic che – dopo la sfida vinta contro la Danimarca nella quale ha giocato da titolare – scende nuovamente in campo dal primo minuto contro l’Austria. Una sfida importante per la Croazia, per chiudere al primo posto nel girone 1 di Lega A della UEFA Nations League. Niente sfida contro il compagno dell’Inter (in prestito) Valentino Lazaro, indisponibile.

PRIMO MINUTO – Niente riposo per Marcelo Brozovic che scende in campo nel 4-3-3 della Croazia di Zlatko Dalic contro l’Austria. Con lui in campo anche l’ex compagno Ivan Perisic. I due dovranno confermare il primo posto del girone 1 della Lega A della UEFA Nations League, con un punto di vantaggio sulla Danimarca (impegnata contro la Francia) a 90 minuti dal termine della fase a gruppi. Niente sfida a Valentino Lazaro – compagno all’Inter e attualmente in prestito al Torino – indisponibile e quindi nemmeno in panchina.