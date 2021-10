Brasile-Uruguay, 3 su 3 per Vecino! Le formazioni ufficiali

Brasile-Uruguay è l’ultima partita di questa lunghissima sosta per le nazionali. A Manaus si gioca quando in Italia saranno le 2.30 di stanotte, ovviamente c’è Vecino titolare alla terza gara in otto giorni. Ecco le formazioni ufficiali.

BRASILE-URUGUAY – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Brasile: in arrivo

Uruguay (4-4-2): Muslera; Nandez, Coates, Godin, Vina; Valverde, Vecino, Bentancur, De la Cruz; L. Suarez, Cavani.

In panchina: Campana, Rochet, Piquerez, G. Gonzalez, Caceres, Gorriaran, Torreira, A. Alvarez, Pereiro, B. Rodriguez, D. Nunez, Torres.

Commissario tecnico: Oscar Washington Tabarez