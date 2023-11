Brasile-Argentina, sfida Carlos Augusto-Lautaro Martinez: solo uno dal 1′!

Brasile e Argentina si sfideranno a Rio de Janiero all’1.30 (ora italiana) al Maracanà nel match valevole per la sesta giornata delle qualificazioni ai Mondiali 2026. Mentre tra i verdeoro l’interista Carlos Augusto sembra certo di un posto dal 1′, nell’albiceleste Lautaro Martinez è in ballottaggio

DUE INTERISTI – Brasile e Argentina sono pronte a darsi battaglia al Maracanà nella sfida valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2026. I Campioni del Mondo in carica, capitanati da Lionel Messi, sono in testa al girone con 12 punti mentre il Brasile è solo quinto con 7 punti. Due gli interisti protagonisti, uno per parte: Carlos Augusto e Lautaro Martinez. Mentre il brasiliano è quasi certo di un posto dal 1′, l’argentino è in ballottaggio per una maglia da titolare con Julian Alvarez che al momento è in vantaggio.

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Emerson, Gabriel, Marquinhos, Carlos Augusto; Andre, Bruno Guimaraes; Rodrygo, Martinelli, Raphinha; Gabriel Jesus

ARGENTINA (4-3-3): Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; Fernandez, Mac Allister, De Paul; Messi, Alvarez, Gonzalez