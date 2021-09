Brasile-Argentina, le formazioni ufficiali: Lautaro Martinez in campo dal 1′

Brasile-Argentina, gara valida per le qualificazioni Mondiali a Qatar 2022, prenderà il via alle 21 alla Neo Química Arena di San Paolo. Lautaro Martinez parte di nuovo titolare al fianco di Messi, in panchina l’altro attaccante dell’Inter Correa.

BRASILE-ARGENTINA – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Brasile: Weverton; Danilo, Eder Militao, Verissimo, Alex Sandro; Casemiro, Gerson, Everton Ribeiro, Paquetá; Gabriel Barbosa, Neymar.

Commissario tecnico: Tite

Argentina: E. Martinez; Montiel, Romero, Otamendi, Acuna; De Paul, Paredes, Lo Celso; Di Maria, Messi, Lautaro Martinez.

Commissario tecnico: Scaloni