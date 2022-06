Bosnia, pareggio al fotofinish contro la Finlandia! Dzeko in campo 90′

La Bosnia pareggia 1-1 praticamente allo scadere dei novanta minuti la partita di Nations League contro la Finlandia. L’attaccante dell’Inter, Edin Dzeko, resta in campo per tutta la partita senza però trovare la via del gol.

PARI – La Bosnia trova l’1-1 al novantesimo più recupero, per la prima partita del Gruppo B di Nations League contro la Finlandia, che nel primo tempo trova la via del gol con Pukki su rigore. Partita del tutto equilibrata dal punto di vista delle occasioni. All’83’ decisivo l’ingresso di Prevljak, autore del gol del pareggio praticamente allo scadere. Edin Dzeko in campo per tutta la partita, senza però trovare la via del gol. La Bosnia tornerà in campo martedì 7 giugno alle ore 20:45 a Zenica, contro la Romania, per la seconda giornata di Nations League.