Bosnia-Montenegro 1-0, Dzeko 90′ in campo e sempre protagonista

Dzeko si è reso protagonista nel match di UEFA Nations League, Bosnia-Montenegro. L’attaccante dell’Inter è l’autore dell’assist che permette alla squadra bosniaca di vincere la partita. La rete dell’1-0, firmata Demirović, è arrivata nei minuti di recupero del primo tempo.

SEMPRE PROTAGONISTA – Bosnia-Montenegro, match di UEFA Nations Leauge, termina 1-0 grazie alla rete al 45+1′, sullo scadere del recupero del primo tempo, di Ermedin Demirovic. A mandare in rete l’attaccante bosniaco ci ha pensato Edin Dzeko (vedi articolo). È proprio il calciatore dell’Inter, infatti, a firmare l’assist che sblocca la partita e permette alla Bosnia di vincere. Ottima prova di Dzeko, che rimane in campo per tutti i 90′ di Bosnia-Montenegro.