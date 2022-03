Bosnia-Lussemburgo, le formazioni ufficiali: sorpresa Dzeko!

Bosnia-Lussemburgo si gioca al Bilino Polje Stadium di Zenica alle 20.45, sfida amichevole che chiuderà questa sosta per le nazionali. Edin Dzeko partirà dalla panchina, una buona notizia in vista della gara di domenica contro la Juventus.

RISPARMIATO – Favore all’Inter in occasione di Bosnia-Lussemburgo. Il Commissario Tecnico della nazionale di casa, infatti, ha deciso di lasciare in panchina Edin Dzeko dal primo minuto nell’amichevole di questa sera. Buone notizie, quindi, in vista della gara contro la Juventus.

BOSNIA-LUSSEMBURGO – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Bosnia (3-5-2): Vasilj; Ahmedhodzic, Hadzikadunic, Kolasinac; Dedic, Gojak, Danilovic, Nalic, Gazibegovic; Prevljak, Demirovic.

A disposizione: Sehic, Kovacevic, Civic, Sanicanin, Menalo, Krunic, Dzeko, Milicevic, Hadziahmetovic,Stevanovic, Rahmanovic

Commissario tecnico: I. Petev

Lussemburgo (4-5-1): Moris; Michael Pinto, Selimovic, Chanot, Bohnert; Sinani, Barrelos, Martins Pereira, Olesen, S. Thill; Rodrigues.

A disposizione: Schon, Fox, Mahmutovic, Borges Sanches, Veiga, V. Thill, Carlson, Deville, O. Thill, Jans, Diogo Pimentel, Martins.

Commissario tecnico: L. Holtz