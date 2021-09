Bosnia-Kazakistan, le formazioni ufficiali: Dzeko guida in attacco

Bosnia-Kazakistan, gara valida per le qualificazioni Mondiali a Qatar 2022, prenderà il via alle 20.45 a Sarajevo. L’attaccante dell’Inter Dzeko sarà regolarmente in campo a spingere i suoi

BOSNIA-KAZAKISTAN − LE FORMAZIONI UFFICIALI

Bosnia: Sehic; Hadzlkadunic, Ahmedhodzic, Sanlcanin; Stevanovic, Nalic, Pjanic, Clmirot, Kolasinac; Demirovic, Dzeko.

Commissario Tecnico: Petev

Kazakistan: Shatskly; Bystrov, Marochkln, Mally, Vorogovskly; Tagybergen, Logvlnenko, Kuat; Vassiljev; Shushenachev, Zhukov.

Commissario Tecnico: Baisufinov

Fonte: Uefa.com