Bosnia-Italia 0-1 al 45′: Belotti sblocca su assist di insigne, Barella nel vivo

Nicolò Barella Italia

Il primo tempo di Bosnia-Italia va in archivio con gli azzurri di Roberto Mancini momentaneamente in vantaggio grazie ad una rete di Andrea Belotti. Sugli scudi Nicolò Barella, efficace la prestazione di Alessandro Bastoni fino a questo momento

CONVINCENTI – Gli azzurri di Roberto Mancini chiudono in vantaggio di una rete il primo tempo contro la Bosnia Erzegovina. Il risultato dell’altra gara del raggruppamento A1 fa sorridere: la Polonia è in vantaggio sull’Olanda e, con questo stato di cose, l’Italia sarebbe aritmeticamente qualificata per la fase finale di Nations League. A Sarajevo, gli azzurri vanno subito vicini al vantaggio al 6′, con un’azione avvolgente in cui Belotti calcia di prima intenzione, dopo una sponda di Barella; ma il tentativo del ‘Gallo’ termina di poco fuori. L’attaccante del Torino è tra i più attivi e, al 22′, trova la rete del vantaggio scaraventando il pallone in porta dopo un suggerimento geniale di Insigne. Pochi minuti dopo è Domenico Berardi ad impegnare il portiere avversario con una conclusione violenta di sinistro. Al 31′ tocca a Barella pennellare a centro area, ma né Belotti né Emerson Palmieri riescono a schiacciare il pallone in rete. Sul finale di primo tempo, la Bosnia prova a scuotersi con una girata di Prevljak che impegna Donnarumma. Gli azzurri, però, tornano vicinissimi al vantaggio con un’azione personale di Insigne, il cui destro a giro finisce fuori di nulla. Il primo tempo va in archivio con il risultato di 0-1 per l’Italia.