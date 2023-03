Bosnia Erzegovina vince anche senza Dzeko! Netto 3-0 contro l’Islanda

La Bosnia Erzegovina vince facilmente 3-0 in casa contro l’Islanda la prima sfida valida per le qualificazioni a Euro2024. Panchina per Edin Dzeko.

PRIMA VITTORIA – Tutto facile per la Bosnia Erzegovina che passa facilmente la prima sfida in casa valida per le qualificazioni a Euro2024 contro l’Islanda. Dopo appena quattordici minuti la squadra di casa mette subito in discesa la sfida con la rete di Krunic, autore di una doppietta. Il terzo gol arriva nel secondo tempo, al 63′ grazie a Dudic. Edin Dzeko resta in panchina per tutta la partita.