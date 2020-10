Bonucci: “Protocollo Serie A creato per giocare. La Juventus lo ha seguito”

Leonardo Bonucci

Leonardo Bonucci, difensore della Juventus e dell’Italia, ha parlato ai microfoni di “Rai Sport”. Nel corso della sua intervista si è quindi inevitabilmente parlato della mancata disputa della sfida col Napoli di domenica scorsa

REGOLE – Bonucci non ha dubbi: «Per noi della Juventus è da tanto che non si gioca una partita. È bello far parte di questo gruppo e riscendere in campo domani sera mettendo da parte le polemiche e quant’altro si è aggiunto sulla partita non giocata domenica scorsa. Noi eravamo tranquilli chiusi nela bolla, ma più per precauzione. Abbiamo rispettato il protocollo che è stato creato ad hoc per giocare e disputare il campionato».